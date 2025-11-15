Киев
Канюля BD Venflon pro

Канюля BD Venflon pro

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Свк фарм
Открыто
Закроется через 56 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
400.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G22 №1
Becton Dickinson
25,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 56 мин
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
567.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G22 №1
Becton Dickinson
48,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется через 56 мин
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
612.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G16 №1
Becton Dickinson
30,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное