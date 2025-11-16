Киев
Канюля BD Venflon pro

Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
379.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G22 №1
Becton Dickinson
25,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
388.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G22 №1
Becton Dickinson
48,00 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
565.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G16 №1
Becton Dickinson
30,50 грн
