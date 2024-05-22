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БИНТ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м белый, №1 - Харьков (58596) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (3)
482,00
Экономия: -103,35 грн
378,65 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, ул. Рудницкого Степана, 6-А
Всего: упаковка (1)
459,40
Экономия: -68,10 грн
391,30 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Боярка, ул. Соборности, 51
Всего: упаковка (1)
492,90 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом