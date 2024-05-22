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БИНТ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м белый, №1 - Львов (58594) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (2)
206,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (11)
264,80
Экономия: -58,40 грн
206,40 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
266,12 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
219,50 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
228,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом