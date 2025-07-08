Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 177
1.6 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 87
1.6 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 181
1.7 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, ул. Кульпарковская, 3
2.0 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
Пульс
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
3.9 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 56 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, ул. Патона, 4/1
4.5 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Львов, ул. Стрыйская, 59
4.7 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
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Львов, ул. Вашингтона, 8
5.0 км
ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
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D.s.
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