Ингалятор Махольда (Makhold inhaler)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Мелисса
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10
1.9 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 16
6.3 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
289,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
306,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
254.8 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
318,39
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
295,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
258.7 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
295,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
264.8 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
320,88
Экономия при брони: -19,39 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
292,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
351.8 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
299,02
Экономия при брони: -20,52 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
367.1 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
311,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
295,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
369.2 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
314,48
Экономия при брони: -12,99 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
268,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
372.9 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
311,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
374.4 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
295,43
Экономия при брони: -16,93 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
374.4 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
388.3 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
321,39
Экономия при брони: -19,90 грн