Ингалятор Махольда (Makhold inhaler)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
308,50
Экономия при брони: -79,79 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
286,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
305,70
Экономия при брони: -79,09 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
14.9 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
269,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека копейка
Бровары, бульв. Независимости, 11
20.8 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
294,23
Экономия при брони: -15,73 грн
Аптека интернет цен
Борисполь, ул. Головатого, 20
31.3 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
219,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
32.6 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
271,03
Экономия при брони: -15,41 грн
Авк фарм
Ровно, ул. Шевченко, 18
303.0 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
265,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека копейка
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
357.4 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
298,09
Экономия при брони: -19,59 грн
Не болей
Днепр, пер. Парусный, 10
385.1 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
288,74
Экономия при брони: -10,24 грн
Аптека низких цен
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
389.3 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
289,11
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
265,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека копейка
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
392.0 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
299,41
Экономия при брони: -20,91 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Пастера, 2
392.2 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
293,53
Экономия при брони: -15,03 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
392.9 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
290,26
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
395.5 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
289,72
Экономия при брони: -11,22 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Науки, 171
395.9 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
292,38
Экономия при брони: -13,88 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
450.7 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
265,00
Экономия при брони: -34,00 грн