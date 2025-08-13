Киев
Ингалятор Махольда (Makhold inhaler)
Ингалятор Махольда (Makhold inhaler)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
324,88
Экономия при брони:
-11,70 грн
313,18
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
327,81
Экономия при брони:
-14,63 грн
313,18
грн
Забронировать
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
267,00
Экономия при брони:
-20,00 грн
247,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
185.5 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
324,85
Экономия при брони:
-11,52 грн
313,33
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
185.5 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
332,63
Экономия при брони:
-19,30 грн
313,33
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
185.9 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
328,06
Экономия при брони:
-14,73 грн
313,33
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
190.6 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
333,29
Экономия при брони:
-19,96 грн
313,33
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
333,70
Экономия при брони:
-20,37 грн
313,33
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
302,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
190.8 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
332,75
Экономия при брони:
-19,42 грн
313,33
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
194.1 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
327,81
Экономия при брони:
-14,48 грн
313,33
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 171
195.4 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
328,06
Экономия при брони:
-14,73 грн
313,33
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
196.4 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
297,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
196.7 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
331,43
Экономия при брони:
-18,10 грн
313,33
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
198.0 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
334,00
Экономия при брони:
-21,57 грн
312,43
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
202.5 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
297,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
272,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
297,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
272,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
203.6 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
297,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
272,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
225.4 км
ИНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Диас-Голд
316,00
Экономия при брони:
-50,00 грн
266,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
228.7 км
ИНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА" №1
Конюхов В.О.
332,75
Экономия при брони:
-20,32 грн
312,43
грн
Забронировать
