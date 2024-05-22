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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 7 серый, №1 - Львов (475476) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
658,30 грн
В других городах:
Социальная аптека
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Открыто Закроется через 02 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
400,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (3)
875,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 02 мин
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 10
Всего: упаковка (1)
664,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 02 мин
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (1)
671,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 02 мин
Оброшино, ул. Грушевского, 2
Всего: упаковка (1)
665,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 07:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
867,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
688,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Кобзарева, 3
Всего: упаковка (1)
682,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Золочев, ул. Львовская, 5-Г
Всего: упаковка (1)
712,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Бережаны, ул. Тернопольская, 10
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется через 02 мин
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
524,71 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 15
Всего: упаковка (1)
664,30 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется через 02 мин
Нововолынск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (1)
520,76 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 105-Б
Всего: упаковка (1)
652,30 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется через 02 мин
Рожище, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
530,29 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется через 02 мин
Ковель, ул. Независимости, 60
Всего: упаковка (1)
416,42 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется через 02 мин
Ровно, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
410,22 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Иршава, ул. Независимости, 12
Всего: упаковка (1)
752,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пер. Шевченко, 9
Всего: упаковка (1)
730,10 грн