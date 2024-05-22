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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 1 серый, №1 - Львов (475473) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лысенко Николая, 5
Всего: упаковка (1)
911,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
682,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
735,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
911,20 грн
Сидус
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Гринченко, 6
Всего: упаковка (1)
911,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
685,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 38
Всего: упаковка (1)
911,20 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 02 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 02 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
776,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
Всего: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется через 02 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 02 мин
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (1)
699,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 02 мин
Оброшино, ул. Грушевского, 2
Всего: упаковка (1)
699,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 02 мин
Бобрка, ул. Веселая, 1
Всего: упаковка (1)
721,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
705,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Шептицкого, 26-А
Всего: упаковка (1)
911,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15
Всего: упаковка (1)
911,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
716,40 грн