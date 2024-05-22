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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 6 серый, №1 - Львов (469644) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
735,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
682,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
735,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
703,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
685,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 38
Всего: упаковка (1)
911,20 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (3)
875,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 03 мин
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 10
Всего: упаковка (1)
745,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 07:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
867,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 18
Всего: упаковка (1)
911,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 03 мин
Бобрка, ул. Веселая, 1
Всего: упаковка (1)
700,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
705,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
716,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Кобзарева, 3
Всего: упаковка (1)
682,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 03 мин
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 65
Всего: упаковка (1)
688,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Золочев, ул. Львовская, 5-Г
Всего: упаковка (1)
735,20 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется через 03 мин
Самбор, ул. Валовая, 56-А
Всего: упаковка (1)
683,10 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется через 03 мин
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
Всего: упаковка (1)
688,27 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 2
Всего: упаковка (1)
634,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 15
Всего: упаковка (1)
664,30 грн