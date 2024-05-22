БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 2 серый, №1 - Харьков (425505) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
В других городах:
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 24
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Зеньков, ул. Петровского Ивана, 21
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Черкасское, ул. Лесная, 9-Б
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Маяковского, 19
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Независимости, 145
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 40-А
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 36
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2-А