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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 2 серый, №1 - Харьков (425505) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (2)
875,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (2)
875,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 24
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -204,10 грн
634,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Зеньков, ул. Петровского Ивана, 21
Всего: упаковка (2)
875,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
Всего: упаковка (2)
875,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
875,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Черкасское, ул. Лесная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Маяковского, 19
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -204,10 грн
634,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -204,10 грн
634,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Независимости, 145
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -204,10 грн
634,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 40-А
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -204,10 грн
634,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -204,10 грн
634,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 36
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -204,10 грн
634,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 18:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2-А
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -204,10 грн
634,90 грн