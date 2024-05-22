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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063 размер 5, №1 - Львов (401561) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
776,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
688,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 03 мин
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
650,50
Экономия: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 03 мин
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8/1
Всего: упаковка (1)
604,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 55
Всего: упаковка (1)
525,55 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Всего: упаковка (1)
297,99
Экономия: -24,35 грн
273,64 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
776,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
776,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 71
Всего: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 88
Всего: упаковка (1)
776,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 03 мин
Черновцы, ул. Эриха Кольбенгаера, 2
Всего: упаковка (1)
344,99
Экономия: -71,35 грн
273,64 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
551,25
Экономия: -16,54 грн
534,71 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 03 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн