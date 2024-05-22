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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 4, №1 - Львов (369201) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
791,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
791,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
688,95 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Стрыйская, 107
Всего: упаковка (1)
791,85 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 03 мин
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 03 мин
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
852,25
Экономия: -25,57 грн
826,68 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 16-А
Всего: упаковка (1)
688,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 03 мин
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8/1
Всего: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 55
Всего: упаковка (2)
791,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 26
Всего: упаковка (1)
791,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
791,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Рахов, ул. Мира, 22
Всего: упаковка (1)
445,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
791,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Станционная, 2/1
Всего: упаковка (1)
791,85 грн