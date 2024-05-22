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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 3, №1 - Львов (369200) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
688,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
688,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Стрыйская, 107
Всего: упаковка (1)
751,60 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8/1
Всего: упаковка (2)
688,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 55
Всего: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 26
Всего: упаковка (1)
525,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Открыто Круглосуточно
Нетишин, просп. Независимости, 22-Б
Всего: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Рахов, ул. Мира, 22
Всего: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (2)
751,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 71
Всего: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
Всего: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 5
Всего: упаковка (1)
525,55 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 04 мин
Иванков, ул. Ватутина, 32
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн