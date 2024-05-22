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БАНДАЖ ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ (НЕОПРЕН) размер 2 (250), №1 - Львов (107654) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Коссака, 6
Всего: упаковка (1)
611,65
Экономия: -46,43 грн
565,22 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 87
Всего: упаковка (1)
621,92
Экономия: -48,44 грн
573,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
Всего: упаковка (1)
602,12
Экономия: -39,86 грн
562,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, бульв. Дружбы Народов, 3
Всего: упаковка (1)
628,53
Экономия: -55,05 грн
573,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
608,41
Экономия: -43,19 грн
565,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Острожского, 14/1
Всего: упаковка (1)
629,00
Экономия: -44,90 грн
584,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
456,19
Экономия: -16,06 грн
440,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Антонова Авиаконструктора, 4-Б
Всего: упаковка (1)
621,98
Экономия: -48,50 грн
573,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
599,98
Экономия: -94,98 грн
505,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
622,69
Экономия: -52,16 грн
570,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
555,38
Экономия: -58,48 грн
496,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
607,76
Экономия: -47,26 грн
560,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (1)
405,72
Экономия: -23,00 грн
382,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (1)
597,20
Экономия: -55,18 грн
542,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
Всего: упаковка (1)
619,74
Экономия: -51,57 грн
568,17 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
Всего: упаковка (1)
609,71
Экономия: -62,19 грн
547,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
618,26
Экономия: -55,40 грн
562,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 15
Всего: упаковка (1)
614,90
Экономия: -57,35 грн
557,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
625,58
Экономия: -78,06 грн
547,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
490,28
Экономия: -53,27 грн
437,01 грн