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БАНДАЖ ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ (НЕОПРЕН) размер 3 (250), №1 - Запорожье (107651) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
568,05
Экономия: -48,79 грн
519,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
627,64
Экономия: -74,27 грн
553,37 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
625,58
Экономия: -78,06 грн
547,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
626,46
Экономия: -88,38 грн
538,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
Всего: упаковка (1)
619,74
Экономия: -51,57 грн
568,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
622,16
Экономия: -59,30 грн
562,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (1)
617,55
Экономия: -72,39 грн
545,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
610,00
Экономия: -94,93 грн
515,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
607,94
Экономия: -47,44 грн
560,50 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
Всего: упаковка (1)
609,71
Экономия: -62,19 грн
547,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
464,21
Экономия: -24,08 грн
440,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
463,59
Экономия: -23,46 грн
440,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Хорол, ул. Независимости, 74
Всего: упаковка (1)
466,93
Экономия: -26,80 грн
440,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: упаковка (1)
609,71
Экономия: -54,52 грн
555,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (1)
609,12
Экономия: -56,29 грн
552,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (1)
628,23
Экономия: -67,73 грн
560,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
453,38
Экономия: -13,25 грн
440,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25
Всего: упаковка (1)
612,24
Экономия: -64,72 грн
547,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 15
Всего: упаковка (1)
614,90
Экономия: -57,35 грн
557,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
618,26
Экономия: -55,40 грн
562,86 грн