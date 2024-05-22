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БАНДАЖ ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ (НЕОПРЕН) размер 3 (250), №1 - Львов (107651) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Коссака, 6
Всего: упаковка (1)
611,65
Экономия: -46,43 грн
565,22 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 87
Всего: упаковка (1)
621,92
Экономия: -48,44 грн
573,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
Всего: упаковка (1)
458,13
Экономия: -18,00 грн
440,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, бульв. Дружбы Народов, 3
Всего: упаковка (1)
628,53
Экономия: -55,05 грн
573,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
608,41
Экономия: -43,19 грн
565,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, ул. Сечени, 1
Всего: упаковка (1)
611,48
Экономия: -40,95 грн
570,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Острожского, 14/1
Всего: упаковка (1)
629,00
Экономия: -44,90 грн
584,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
611,54
Экономия: -83,49 грн
528,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Антонова Авиаконструктора, 4-Б
Всего: упаковка (1)
621,98
Экономия: -48,50 грн
573,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
527,66
Экономия: -60,87 грн
466,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
456,50
Экономия: -16,37 грн
440,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
522,91
Экономия: -43,80 грн
479,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
555,38
Экономия: -58,48 грн
496,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
453,38
Экономия: -13,25 грн
440,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (1)
628,23
Экономия: -67,73 грн
560,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: упаковка (1)
609,71
Экономия: -54,52 грн
555,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (1)
625,46
Экономия: -77,94 грн
547,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (1)
609,12
Экономия: -56,29 грн
552,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Хорол, ул. Независимости, 74
Всего: упаковка (1)
466,93
Экономия: -26,80 грн
440,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
610,00
Экономия: -94,93 грн
515,07 грн