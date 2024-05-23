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Бинт марлевый медицинский нестерильный 10 м х 8 см плотность 18, №1 - Запорожье (870832) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (5)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (5)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (8)
10,99 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (3)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (15)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (14)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
Всего: упаковка (14)
10,99 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (16)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
Всего: упаковка (6)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (2)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Всего: упаковка (4)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (15)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (7)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (11)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 2-А
Всего: упаковка (1)
10,99 грн