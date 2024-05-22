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Бинт марлевый медицинский нестерильный 10 м х 8 см плотность 18, №1 - Киев (870832) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: упаковка (9)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: упаковка (4)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 20 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (14)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (7)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: упаковка (9)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
Всего: упаковка (4)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Краковская, 14/6
Всего: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 7
Всего: упаковка (5)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 19
Всего: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 8
Всего: упаковка (6)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
Всего: упаковка (10)
10,99 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 20 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 41
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2-А
Всего: упаковка (10)
10,99 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 20 мин
Киев, ул. Верховинная, 7
Всего: упаковка (3)
10,99 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 66-А
Всего: упаковка (2)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 94
Всего: упаковка (8)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
Всего: упаковка (6)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (3)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
Всего: упаковка (2)
11,01
Экономия: -0,02 грн
10,99 грн