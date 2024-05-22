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Бинт марлевый медицинский нестерильный 10 м х 5 см плотность 32, №1 - Киев (870829) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (10)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 20 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (5)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 6-А
Всего: упаковка (1)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (8)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
Всего: упаковка (5)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Краковская, 14/6
Всего: упаковка (6)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 7
Всего: упаковка (10)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
Всего: упаковка (16)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 8
Всего: упаковка (6)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 98/2
Всего: упаковка (6)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
5,99 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 150
Всего: упаковка (10)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 20 мин
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Энергетиков, 14-А
Всего: упаковка (4)
5,99 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 50 мин
Обухов, ул. Каштановая, 38-Г
Всего: упаковка (1)
5,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кагарлык, пл. Торговая, 6
Всего: упаковка (1)
5,99 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
Всего: упаковка (2)
5,99 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
Всего: упаковка (1)
5,99 грн