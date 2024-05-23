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Бинт марлевый медицинский нестерильный 10 м х 8 см плотность 22, №1 - Запорожье (870828) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (8)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (3)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (3)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 11-Б
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (5)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (2)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (4)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (4)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (7)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (5)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 2-А
Всего: упаковка (15)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
Всего: упаковка (9)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кобеляки, пл. Базарная, 1
Всего: упаковка (13)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
10,99 грн