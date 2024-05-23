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Бинт марлевый медицинский нестерильный 10 м х 6 см плотность 32, №1 - Одесса (870827) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (9)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (20)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (10)
6,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (25)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (20)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (20)
6,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (19)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (20)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (7)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (13)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (21)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (10)
6,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139-Б
Всего: упаковка (7)
6,99 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
Всего: упаковка (8)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (9)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Европейская, 1-А
Всего: упаковка (10)
6,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
Всего: упаковка (18)
6,99 грн