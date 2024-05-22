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Бинт марлевый медицинский нестерильный 10 м х 6 см плотность 32, №1 - Киев (870827) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (11)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (6)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (3)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (2)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (4)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (20)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (14)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: упаковка (14)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (2)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 20 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (38)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (20)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: упаковка (10)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (5)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Борщаговская, 212
Всего: упаковка (5)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Краковская, 14/6
Всего: упаковка (9)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 7
Всего: упаковка (10)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
Всего: упаковка (14)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 46/48-В
Всего: упаковка (14)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 19
Всего: упаковка (10)
6,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (21)
6,99 грн