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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Запорожье (15116) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (15)
15,19
Экономия: -0,93 грн
14,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
16,03
Экономия: -2,28 грн
13,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
15,73
Экономия: -1,80 грн
13,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (10)
20,15
Экономия: -2,95 грн
17,20 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (35)
18,17
Экономия: -2,10 грн
16,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (67)
16,83
Экономия: -2,91 грн
13,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (31)
17,49
Экономия: -3,54 грн
13,95 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
16,39
Экономия: -1,24 грн
15,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
13,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
23,47
Экономия: -3,60 грн
19,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (14)
15,84
Экономия: -1,55 грн
14,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (24)
16,58
Экономия: -1,34 грн
15,24 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
16,13
Экономия: -2,36 грн
13,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
17,43
Экономия: -2,56 грн
14,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
Всего: упаковка (4)
16,09
Экономия: -1,63 грн
14,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (5)
15,52
Экономия: -1,75 грн
13,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 5
Всего: упаковка (1)
13,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
Всего: упаковка (11)
15,92
Экономия: -2,04 грн
13,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
16,60
Экономия: -2,65 грн
13,95 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (5)
15,24
Экономия: -1,23 грн
14,01 грн