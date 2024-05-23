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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Запорожье (14904) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
7,72
Экономия: -0,70 грн
7,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
9,32
Экономия: -1,24 грн
8,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
9,24
Экономия: -1,73 грн
7,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (51)
7,70
Экономия: -0,47 грн
7,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (2)
8,15
Экономия: -1,17 грн
6,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
7,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (6)
8,13
Экономия: -1,18 грн
6,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (4)
10,26
Экономия: -1,19 грн
9,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
7,97
Экономия: -0,99 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (2)
7,77
Экономия: -0,75 грн
7,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (6)
8,72
Экономия: -1,77 грн
6,95 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
7,56
Экономия: -0,61 грн
6,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (2)
9,92
Экономия: -1,06 грн
8,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 40-А
Всего: упаковка (1)
14,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
7,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (6)
7,62
Экономия: -0,67 грн
6,95 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (8)
10,04
Экономия: -0,93 грн
9,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (2)
11,83
Экономия: -1,76 грн
10,07 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (50)
11,72
Экономия: -1,24 грн
10,48 грн