Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙЦены в аптеках

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 7 м х 14 см нестерильн., №1 - Запорожье (110165) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (19)
16,67
Экономия: -2,88 грн
13,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (6)
16,31
Экономия: -2,52 грн
13,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (19)
17,88
Экономия: -1,39 грн
16,49 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (15)
15,01
Экономия: -1,47 грн
13,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
Всего: упаковка (49)
18,23
Экономия: -2,82 грн
15,41 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (3)
15,55
Экономия: -2,40 грн
13,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (5)
16,13
Экономия: -2,63 грн
13,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (86)
15,94
Экономия: -1,82 грн
14,12 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (75)
14,39
Экономия: -1,44 грн
12,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (2)
14,64
Экономия: -1,49 грн
13,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (2)
15,48
Экономия: -1,55 грн
13,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
15,51
Экономия: -1,38 грн
14,13 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
10,75
Экономия: -1,42 грн
9,33 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (31)
11,64
Экономия: -1,99 грн
9,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (7)
14,39
Экономия: -1,20 грн
13,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (40)
15,61
Экономия: -1,89 грн
13,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 7/7
Всего: упаковка (5)
14,83
Экономия: -1,20 грн
13,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (4)
15,62
Экономия: -1,72 грн
13,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (44)
15,51
Экономия: -1,48 грн
14,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (11)
15,75
Экономия: -1,54 грн
14,21 грн