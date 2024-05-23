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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см тип 17, №1 - Запорожье (101120) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (12)
13,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (16)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (13)
12,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (17)
12,89 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (9)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (8)
12,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (18)
12,88 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (6)
12,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (17)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
12,89 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
Всего: упаковка (18)
12,88 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
Всего: упаковка (18)
17,00
Экономия: -5,00 грн
12,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (4)
12,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (15)
12,89 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (1)
13,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (3)
13,80 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Каштановая, 13-А
Всего: упаковка (3)
13,70 грн