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АТОМЕР ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 100 мл, №1 - Одесса (304208) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
268,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
266,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
209,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
295,19
Экономия: -18,25 грн
276,94 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
311,99
Экономия: -37,72 грн
274,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (1)
313,99
Экономия: -39,72 грн
274,27 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
Всего: упаковка (1)
180,32
Экономия: -15,42 грн
164,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 6
Всего: упаковка (1)
285,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (1)
292,65
Экономия: -14,44 грн
278,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (2)
253,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
284,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Доманевка, ул. Центральная, 47
Всего: упаковка (1)
134,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ананьев, ул. Независимости, 19/3
Всего: упаковка (1)
230,28
Экономия: -37,48 грн
192,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Братское, ул. Воронина, 39
Всего: упаковка (1)
207,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (1)
293,41
Экономия: -90,31 грн
203,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
285,38
Экономия: -82,28 грн
203,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Болград, просп. Соборный, 144-А
Всего: упаковка (1)
266,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Торговая, 47-А
Всего: упаковка (1)
284,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вийтовка, ул. Соборная, 77
Всего: упаковка (1)
298,99
Экономия: -24,72 грн
274,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Смолино, ул. Казакова, 17-Д
Всего: упаковка (1)
368,99
Экономия: -94,72 грн
274,27 грн