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АТОМЕР ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 100 мл, №1 - Львов (304208) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
271,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
312,99
Экономия: -38,72 грн
274,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
355,99
Экономия: -81,72 грн
274,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
380,99
Экономия: -106,72 грн
274,27 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
234,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
295,43
Экономия: -18,21 грн
277,22 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
317,99
Экономия: -43,72 грн
274,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
282,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
283,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
358,20 грн
В других городах:
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Рудно, ул. Владимира Великого, 1-В
Всего: упаковка (1)
325,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1)
282,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
242,17 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 90
Всего: упаковка (2)
302,99
Экономия: -28,72 грн
274,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 8
Всего: упаковка (1)
325,99
Экономия: -51,72 грн
274,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 6
Всего: упаковка (1)
313,99
Экономия: -39,72 грн
274,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
Всего: упаковка (1)
293,19
Экономия: -89,79 грн
203,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Киверцы, ул. Соборности, 12-А
Всего: упаковка (1)
280,86 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 112-А
Всего: упаковка (1)
232,75 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 04 мин
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
Всего: упаковка (1)
269,14 грн