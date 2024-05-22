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АТОМЕР ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 100 мл, №1 - Киев (304208) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
271,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (1)
271,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
284,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
336,99
Экономия: -62,72 грн
274,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (2)
284,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
Всего: упаковка (1)
325,99
Экономия: -51,72 грн
274,27 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (5)
279,30
Экономия: -25,61 грн
253,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
289,28
Экономия: -12,32 грн
276,96 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
263,42
Экономия: -33,72 грн
229,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ушинского, 23
Всего: упаковка (1)
268,89 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (1)
319,99
Экономия: -45,72 грн
274,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
293,88
Экономия: -16,92 грн
276,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
233,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (1)
287,60
Экономия: -10,64 грн
276,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
294,34
Экономия: -12,00 грн
282,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (1)
256,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каменская, 120
Всего: упаковка (1)
268,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 28
Всего: упаковка (2)
217,16 грн
Киевская аптекарская мануфактура
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (1)
283,60 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
290,00 грн