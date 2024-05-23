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БИНТ МАРТЕНСА 3,5 м, №1 - Запорожье (15178) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
98,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
100,86
Экономия: -10,94 грн
89,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
102,74
Экономия: -12,25 грн
90,49 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
104,65
Экономия: -14,74 грн
89,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
97,80
Экономия: -7,74 грн
90,06 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (2)
106,81
Экономия: -16,50 грн
90,31 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
101,95
Экономия: -12,25 грн
89,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (1)
100,68
Экономия: -10,37 грн
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
90,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
94,34 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
103,67
Экономия: -13,57 грн
90,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
109,44
Экономия: -19,61 грн
89,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
134,47
Экономия: -24,56 грн
109,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
108,91
Экономия: -18,42 грн
90,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
105,23
Экономия: -14,84 грн
90,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
112,61
Экономия: -22,49 грн
90,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
97,26
Экономия: -6,93 грн
90,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
94,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
99,21
Экономия: -8,88 грн
90,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
101,61
Экономия: -11,08 грн
90,53 грн