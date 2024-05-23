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АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл с дозирующим устройством, №1 - Запорожье (134949) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (298)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
204,80 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
238,60
Экономия: -53,44 грн
185,16 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
214,82
Экономия: -32,04 грн
182,78 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
192,64 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
229,99
Экономия: -37,65 грн
192,34 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (9)
222,00
Экономия: -38,00 грн
184,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
222,00
Экономия: -38,00 грн
184,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
267,00
Экономия: -74,00 грн
193,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (27)
217,99
Экономия: -25,65 грн
192,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
219,17
Экономия: -16,32 грн
202,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
194,47 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (298)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
204,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
219,30
Экономия: -37,17 грн
182,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
213,48
Экономия: -31,41 грн
182,07 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
252,60
Экономия: -56,70 грн
195,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (2)
246,00
Экономия: -57,00 грн
189,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
216,60
Экономия: -34,32 грн
182,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
212,38
Экономия: -29,60 грн
182,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
246,46
Экономия: -64,18 грн
182,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
220,33
Экономия: -38,01 грн
182,32 грн