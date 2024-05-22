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АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл с дозирующим устройством, №1 - Львов (134943) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 268 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
199,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
226,79
Экономия: -30,60 грн
196,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
186,72 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
208,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
216,93
Экономия: -41,22 грн
175,71 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (292)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
204,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
181,60 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
217,82 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
235,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
199,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
241,99
Экономия: -49,66 грн
192,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -41,66 грн
192,33 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
199,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
185,47
Экономия: -9,35 грн
176,12 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
235,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
220,51
Экономия: -43,65 грн
176,86 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (2)
199,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
212,99
Экономия: -20,66 грн
192,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
245,99
Экономия: -53,66 грн
192,33 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
199,50 грн