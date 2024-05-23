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АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл, №1 - Одесса (429965) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 304 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (3)
280,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
322,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (6)
298,41
Экономия: -14,51 грн
283,90 грн
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (3)
306,30 грн
Аптекарь
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Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (3)
342,82 грн
Мелисса
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Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (2)
294,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
322,30 грн
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (3)
266,90 грн
Аптека шар@
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Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (3)
331,64
Экономия: -60,07 грн
271,57 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (2)
287,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
278,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
300,02
Экономия: -28,45 грн
271,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
335,99
Экономия: -65,38 грн
270,61 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
288,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (3)
288,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
278,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
300,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
288,00 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (4)
309,38
Экономия: -38,99 грн
270,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4)
315,76
Экономия: -44,19 грн
271,57 грн