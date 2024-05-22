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АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл, №1 - Львов (429965) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 288 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
281,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
329,49
Экономия: -44,46 грн
285,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
261,82 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
289,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (6)
313,70
Экономия: -70,10 грн
243,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
269,44 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
295,99
Экономия: -25,38 грн
270,61 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
281,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
318,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
265,46 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
304,91 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
322,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
281,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
329,99
Экономия: -59,38 грн
270,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -63,38 грн
270,61 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
281,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
275,38
Экономия: -14,71 грн
260,67 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (4)
322,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4)
309,12
Экономия: -65,44 грн
243,68 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
281,00 грн