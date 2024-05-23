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АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл, №1 - Запорожье (236851) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеке
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
205,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
227,00
Экономия: -41,00 грн
186,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
236,47
Экономия: -51,81 грн
184,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
216,80
Экономия: -31,07 грн
185,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
200,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
226,99
Экономия: -33,67 грн
193,32 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
227,00
Экономия: -41,00 грн
186,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
205,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
268,50
Экономия: -74,50 грн
194,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (16)
217,99
Экономия: -24,67 грн
193,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
226,58
Экономия: -22,15 грн
204,43 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
205,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
222,50
Экономия: -37,86 грн
184,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
216,57
Экономия: -31,51 грн
185,06 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
254,00
Экономия: -57,10 грн
196,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
205,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
224,07
Экономия: -36,81 грн
187,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
214,48
Экономия: -30,29 грн
184,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
247,63
Экономия: -60,37 грн
187,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
216,28
Экономия: -29,01 грн
187,27 грн