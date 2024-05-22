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АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл, №1 - Львов (236851) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
235,40
Экономия: -31,76 грн
203,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
189,43 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
208,10
Экономия: -1,77 грн
206,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
214,82
Экономия: -31,88 грн
182,94 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
186,45 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
218,99
Экономия: -25,67 грн
193,32 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
210,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
183,65 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
219,85 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
315,30
Экономия: -121,70 грн
193,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
247,99
Экономия: -54,67 грн
193,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
243,99
Экономия: -50,67 грн
193,32 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
190,97
Экономия: -9,63 грн
181,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
221,54
Экономия: -38,46 грн
183,08 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
213,99
Экономия: -20,67 грн
193,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
249,99
Экономия: -56,67 грн
193,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
232,99
Экономия: -39,67 грн
193,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
261,99
Экономия: -68,67 грн
193,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
183,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
200,75 грн