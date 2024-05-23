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АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл, №1 - Запорожье (236850) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 223 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
182,00
Экономия: -51,00 грн
131,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
174,00
Экономия: -43,00 грн
131,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
194,00
Экономия: -52,00 грн
142,00 грн
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
159,16 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
181,31
Экономия: -51,69 грн
129,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
162,83
Экономия: -33,25 грн
129,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
151,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
168,99
Экономия: -19,13 грн
149,86 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (10)
174,00
Экономия: -43,00 грн
131,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
158,53 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
174,00
Экономия: -43,00 грн
131,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
185,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
161,99
Экономия: -12,13 грн
149,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
160,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
170,55
Экономия: -25,00 грн
145,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
157,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
152,08 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
174,00
Экономия: -43,00 грн
131,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
165,58
Экономия: -36,10 грн
129,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
164,98
Экономия: -36,16 грн
128,82 грн