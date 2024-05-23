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АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл, №1 - Одесса (236850) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 315 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (3)
152,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (3)
185,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
170,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (6)
161,76
Экономия: -7,86 грн
153,90 грн
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
170,50 грн
Аптекарь
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Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
182,90 грн
Мелисса
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Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
160,30 грн
Колонтаевская
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Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (2)
156,10 грн
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
145,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
150,19
Экономия: -9,39 грн
140,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (2)
163,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
149,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
154,16
Экономия: -10,44 грн
143,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
184,99
Экономия: -35,13 грн
149,86 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (2)
156,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
152,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
152,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
166,20 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
178,78
Экономия: -24,12 грн
154,66 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (5)
164,24
Экономия: -15,29 грн
148,95 грн