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АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл с дозирующим устройством, №1 - Киев (237221) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 657 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
302,99
Экономия: -68,48 грн
234,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
235,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
241,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
242,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
227,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
239,54 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
381,90
Экономия: -145,60 грн
236,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
312,99
Экономия: -78,48 грн
234,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
230,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
319,80
Экономия: -81,06 грн
238,74 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (4)
385,70
Экономия: -149,40 грн
236,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
261,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
249,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
255,09 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
385,70
Экономия: -149,40 грн
236,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
254,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
369,60
Экономия: -133,30 грн
236,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
283,72
Экономия: -55,34 грн
228,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
229,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
230,27 грн