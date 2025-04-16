Гипромелоза-П (Hypromellosa-P)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
243,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
245,39
Экономия при брони: -30,74 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,70
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
219,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
259,00
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
244,17
Экономия при брони: -9,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,70
Экономия при брони: -28,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
248,32
Экономия при брони: -35,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,22
Экономия при брони: -34,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
249,41
Экономия при брони: -42,47 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
259,17
Экономия при брони: -45,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
267,24
Экономия при брони: -53,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн