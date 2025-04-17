Гипромелоза-П (Hypromellosa-P)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
247,14
Экономия при брони: -31,33 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
289,49
Экономия при брони: -44,92 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
270,50
Экономия при брони: -31,60 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
270,50
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
249,48
Экономия при брони: -40,60 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
251,53
Экономия при брони: -35,12 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
282,80
Экономия при брони: -46,66 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
270,50
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
272,09
Экономия при брони: -51,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
244,21
Экономия при брони: -28,36 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
270,50
Экономия при брони: -31,60 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
270,50
Экономия при брони: -31,60 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,60
Экономия при брони: -25,70 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
244,83
Экономия при брони: -28,98 грн