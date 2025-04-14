Гипромелоза-П (Hypromellosa-P)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
241,34
Экономия при брони: -11,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,75
Экономия при брони: -33,35 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
272,86
Экономия при брони: -33,81 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
247,40
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
275,86
Экономия при брони: -14,17 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
290,90
Экономия при брони: -40,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
238,51
Экономия при брони: -8,29 грн