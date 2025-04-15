Киев
Гипромелоза-П (Hypromellosa-P)

Гипромелоза-П (Hypromellosa-P)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 134 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
213,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
256,23
Экономия при брони: -34,77 грн
221,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
230,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,50
Экономия при брони: -24,50 грн
240,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
249,81
Экономия при брони: -33,74 грн
216,07 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
283,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,50
Экономия при брони: -24,50 грн
240,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,10
Экономия при брони: -23,10 грн
240,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
254,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,20
Экономия при брони: -23,20 грн
240,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,30
Экономия при брони: -24,30 грн
240,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
202,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
258,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
285,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,30
Экономия при брони: -24,30 грн
240,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
255,58
Экономия при брони: -28,81 грн
226,77 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
1.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
254,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,30
Экономия при брони: -24,30 грн
240,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
246,69
Экономия при брони: -20,81 грн
225,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
271,50
Экономия при брони: -31,50 грн
240,00 грн
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