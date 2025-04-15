Гипромелоза-П (Hypromellosa-P)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
256,23
Экономия при брони: -34,77 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,50
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
249,81
Экономия при брони: -33,74 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,50
Экономия при брони: -24,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,10
Экономия при брони: -23,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
263,20
Экономия при брони: -23,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,30
Экономия при брони: -24,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,30
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
255,58
Экономия при брони: -28,81 грн
D.s.
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
1.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,30
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
246,69
Экономия при брони: -20,81 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
271,50
Экономия при брони: -31,50 грн