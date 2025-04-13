Гипромелоза-П (Hypromellosa-P)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 596 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,60
Экономия при брони: -23,00 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
254,57
Экономия при брони: -45,12 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
266,70
Экономия при брони: -57,25 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
267,40
Экономия при брони: -54,44 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
283,71
Экономия при брони: -37,29 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 58 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
266,70
Экономия при брони: -57,25 грн