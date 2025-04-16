Гипромелоза-П (Hypromellosa-P)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
254,00
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
272,06
Экономия при брони: -43,14 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
222,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
249,48
Экономия при брони: -33,56 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
247,21
Экономия при брони: -34,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
255,21
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
248,32
Экономия при брони: -32,11 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
252,35
Экономия при брони: -36,14 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
246,97
Экономия при брони: -31,08 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
250,30
Экономия при брони: -34,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
256,85
Экономия при брони: -40,96 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
249,69
Экономия при брони: -33,75 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
222,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
232,00 грн