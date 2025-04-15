Гипромелоза-П (Hypromellosa-P)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
251,86
Экономия при брони: -32,99 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
252,05
Экономия при брони: -25,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
251,93
Экономия при брони: -17,25 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,70
Экономия при брони: -26,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
246,38
Экономия при брони: -26,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
251,34
Экономия при брони: -16,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
264,70
Экономия при брони: -26,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
244,43
Экономия при брони: -24,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
248,98
Экономия при брони: -42,49 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
248,48
Экономия при брони: -23,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
254,54
Экономия при брони: -15,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
243,81
Экономия при брони: -12,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
247,99
Экономия при брони: -23,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
243,10
Экономия при брони: -18,52 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
267,42
Экономия при брони: -13,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
246,20
Экономия при брони: -11,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
251,88
Экономия при брони: -20,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Гипромелоза-П капли глазные 0.5 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma