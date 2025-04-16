Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
51,47
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,40
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №50
Норма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
57,94
Экономия при брони: -2,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
56,71
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
57,64
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,96
Экономия при брони: -4,06 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
59,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
59,52
Экономия при брони: -10,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,48
Экономия при брони: -4,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма