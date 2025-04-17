Винница (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,35
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
49,95
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,86
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,32
Экономия при брони: -5,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,96
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
50,54
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
57,51
Экономия при брони: -9,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,71
Экономия при брони: -4,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,84
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
51,00
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,34
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,86
Экономия при брони: -5,44 грн